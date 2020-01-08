"Через 800 метров пришли к нужной квартире". Овчарка Альф помогла найти и задержать хулиганов

Подростки подрались с мужчиной, потому что он сделал замечание

Изменить размер текста: A A

В конце декабря 44-летний житель Мозыря поздно вечером находился дома со своей семьей. Из-за шума в подъезде мужчина вышел на лестничную площадку: на ступеньках сидели двое подростков 16 и 17 лет, слушали музыку и громко разговаривали. Мужчина попросил вести себя тише или пойти на улицу. Молодые люди стали бить мужчину ногами в лицо. Пришлось вызвать милицию.

- Приехал наряд Департамента охраны со служебной собакой по кличке Альф, - передает подробности МВД.

Альф пошел по следам и примерно через 800 метров привел милиционеров к квартире одного из хулиганов, второго нашли дома. Парни учатся в местном ПТУ. Один из них состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.