2020-01-08T11:45:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

"Через 800 метров пришли к нужной квартире". Овчарка Альф помогла найти и задержать хулиганов

Подростки подрались с мужчиной, потому что он сделал замечание
Настасья КОРСАК
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Фото: МВДФото: МВД
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В конце декабря 44-летний житель Мозыря поздно вечером находился дома со своей семьей. Из-за шума в подъезде мужчина вышел на лестничную площадку: на ступеньках сидели двое подростков 16 и 17 лет, слушали музыку и громко разговаривали. Мужчина попросил вести себя тише или пойти на улицу. Молодые люди стали бить мужчину ногами в лицо. Пришлось вызвать милицию.

- Приехал наряд Департамента охраны со служебной собакой по кличке Альф, - передает подробности МВД.

Альф пошел по следам и примерно через 800 метров привел милиционеров к квартире одного из хулиганов, второго нашли дома. Парни учатся в местном ПТУ. Один из них состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Тот самый Альф! Он отлично справился со своей работой Фото: МВД

Тот самый Альф! Он отлично справился со своей работой Фото: МВД

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