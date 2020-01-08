2020-01-08T11:51:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В самолете, который разбился в Тегеране, белорусов не было

На борту было 11 украинцев: 9 из них - члены экипажа
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Фото: irna.irФото: irna.ir
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Пассажирский Боинг Тегеран - Киев разбился сегодня, 8 января, утром. Самолет взлетел в 6.42, а через несколько минут пропал с радаров. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По предварительной информации, выживших в крушении самолета нет.

В СМИ появился предварительный список погибших граждан Украины. На борту самолета были пассажиры из семи стран. 11 украинцев (пассажиров из них двое, остальные - члены экипажа). Из Канады - 73 человека, из Ирана - 71, 4 человека из Германии, 3 - из Великобритании, 8 из Швеции, 6 из Афганистана. Белорусов на борту самолета не было.

По предварительным данным, самолет разбился по техническим причинам: произошла авария двигателя. Версия теракта или ракетной атаки исключается.

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