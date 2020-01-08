В Минске ищут 14-летнюю девушку, которая ушла из детского дома

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Милиция ищет 14-летнюю Викторию Ляховскую. 5 января около 18.00 девушка ушла из детского дома №5 в Минске. До сих пор не известно, где она находится.

- Вика и раньше уходила из детдома, - рассказывает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова,

На вид девушке 14 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы прямые каштанового цвета ниже плеч. Была одета в светлое пальто с капюшоном, черные джинсы, на ногах были серые блестящие угги. У Вики с собой был рюкзак.

Милиция просит всех, кто знает что-то о местонахождении девушки, сообщить по телефонам:

8 (029) 391-97-90, 8 (017) 207-67-67 или 102.