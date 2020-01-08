Не выносить к подъезду! Коммунальники рассказали, как избавиться от новогодних елок

С елки надо снять все игрушки, не оставлять на ней дождик

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Выносить елку тоже надо правильно. Например, ни в коем случае нельзя выбрасывать дерево в мусоропровод и даже оставлять около подъезда. Ель нужно отнести в специально отведенные места - информацию с адресами коммунальники обещают разместить на сайтах районных ЖКХ на информационных досках.

- Раньше использованные елки вывозились на специальный полигон для захоронения, теперь было решено пускать их на переработку. Переработанные ели будут измельчать в щепки, а затем использовать для отопления различных зданий, - рассказал о будущем деревьев генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук агентству "Минск-Новости".

Перед тем как выбросить елку, с нее обязательно надо снять все игрушки и дождик. Вывозить елки планируют 19 и 26 января.