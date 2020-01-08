От "Фрунзенской" до "Каменной Горки": в Минске на 5 дней закроют метро

Но зато уже в июле нам обещают третью ветку

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Третья линия метро, по обещаниям метростроевцев, должна заработать уже в июле 2020 года. На новой ветке будет 14 станций, ее протяженность составит 17,5 км. Но не все сразу. В июле 2020 года появятся четыре новые станции: «Вокзальная», «Юбилейная площадь», «Ковальская слобода» и «Площадь Франтишка Богушевича».

Но есть и не очень приятные новости. Часть красной ветки несколько дней будет закрыта. На протяжении пяти дней поезда красной ветки будут ходить от "Могилевской" до "Фрунзенской". А от "Фрунзенской" до "Каменной Горки" - нет. Это нужно для того, чтобы соединить вторую линию с третьей. По информации агентства "Минск-Новости", закрыто будет с 25 марта по 1 апреля.

Кстати, мы посмотрели, как сейчас выглядят станции метро, которые должны открыть через полгода.