В Рождество случчанин застрелился из травматического оружия

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Вечером 7 января в милицию сообщили, что мужчина около 55 лет хочет покончить жизнь самоубийством в деревне Малое Журово. Он выстрелил себе в лицо из травматического пистолета. О трагедии сообщает информационный портал Слуцка.

По информации издания, все происходило во дворе частного дома. Мужчина с пистолетом никого к себе близко не подпускал. Двухчасовые уговоры милиции и родственников не помогли, и мужчина выстрелил себе в голову два раза. Второй выстрел стал для него смертельным.