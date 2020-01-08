Самолеты "Белавиа" будут временно облетать Ирак и Иран

Самолеты "Белавиа" будут временно облетать территорию над Ираком и Ираном Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Самолеты "Белавиа" будут облетать Иран и Ирак до выяснения обстоятельств ситуации в ближневосточном регионе. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Запад".

Сейчас единственное направление, при котором самолеты пролетают над территорией Ирака и Ирана, - это чартерный рейс Минск - Дубай. Самолеты проходят по этому маршруту раз в неделю. Следующий рейс запланирован на 10 января.

Напомним, "Боинг" авиакомпании МАУ, который отправился в рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился утром в среду после взлета. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.

В среду также стало известно, что Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани.