2020-01-08T16:34:08+03:00
Политика
КП Беларусь

Теперь уже точно: сегодня подпишут соглашение, по которому шенгенские визы для белорусов подешевеют до 35 евро

В 18.00 по белорусскому времени наша страна и Евросоюз планируют подписать соглашение об упрощении визового режима
Таисия ЧЕРНУХО
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Правда, как минимум месяц шенген для белорусов будет стоить 80 евро.Правда, как минимум месяц шенген для белорусов будет стоить 80 евро.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- Подписание соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь о реадмиссии с участием заместителя премьер-министра и министра внутренних дел Хорватии Давора Божиновича, еврокомиссара по внутренним делам Илвы Джоханассона и министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея. Церемония подписания должна начаться в 18.00 по белорусскому времени, - сообщает Еврокомиссия на своем сайте 8 января 2020 года.

Напомним, кроме снижения стоимости с 60 евро до 35, по новым правилам больше людей смогут претендовать на трехлетний, пятилетний и даже бесплатный шенген. Соглашение вступает в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами. То есть, если стороны подпишут соглашение сегодня, уже с 1 февраля 2020 года визы для белорусов могли бы стоить 35 евро. Но есть нюанс.

Для того чтобы соглашение вступило в силу, текст должен утвердить Европарламент и Национальное собрание Беларуси. Депутаты нашего парламента закрыли сессию в декабре, в следующий раз собраться в Овальном зале они должны 2 апреля. Будет ли созывать сессию досрочно - пока неизвестно, для этого нужна веская причина. Так что, вероятно, еще пару месяцев до утверждения соглашения мы будем платить за визы 80 евро. Такая сумма прописана в Новом визовом кодексе ЕС, который вступает в силу в феврале.

МИД Беларуси ранее заявил, что европейские партнеры за три месяца не смогли завершить свои процедуры, поэтому мы и попадаем под действие нового Визового кодекса. Наш МИД просил заморозить цены на шенген для белорусов на уровне сегодняшних 60 евро до того момента, как вступит в силу соглашение. ЕС не ответил, но ускорил подписание соглашений.

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Теперь уже точно: сегодня подпишут соглашение, по которому шенгенские визы для белорусов подешевеют до 35 евро
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