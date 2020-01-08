"Хотел выращивать дома". Минчанин вынес кактусы в подъезд, чтобы было красиво, но их украл уборщик

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В милицию обратился житель минской многоэтажки. Мужчина пожаловался, что в его подъезде пропали кактусы. Да не один раз, а на протяжении полугода. Он решил благоустроить подъезд и вынес цветы на подоконник.

- Когда оттуда пропал керамический горшок с кактусом, мужчина не придал этому значения и вновь облагородил лестничную площадку, - говорят в МВД.

Но через полгода ситуация повторилась. Тогда мужчина решил, что пора идти в милицию.

Оказалось, что кактусы украл 57-летний уборщик. Он убирал не только подъезд, но и горшки с цветами. Мужчина очень хотел выращивать кактусы дома. Уборщик раньше не привлекался к уголовной ответственности. А кактусы у него забрали и передали владельцу. Вынес ли он их снова в подъезд, пока неизвестно.