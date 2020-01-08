Вандал повредил на кладбище 22 надгробия и памятник в Крупском районе

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51-летняя жительница городского поселка Холопеничи Крупского района обратилась в милицию и рассказала, что пришла на кладбище и увидела, что повреждены три надгробия на могилах ее родственников.

Следственно-оперативная группа приехала на кладбище и установила, что там повреждено 22 надгробия, а также памятник "Братская могила 1944 года", который является историко-культурной ценностью.

- По подозрению в совершенном преступлении задержан местный житель, - сообщают в УВД. - Крупский РОСК по факту хулиганских действий проводит проверку.