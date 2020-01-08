"Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года". Визы для белорусов станут стоить 35 евро

Соглашение об упрощении визового режима для Беларуси подписали сегодня, спустя 5 лет переговоров

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- После сегодняшнего подписания соглашения будут представлены в Европейский парламент для согласия. Тогда Совет сможет официально завершить ратификацию обоих соглашений. Процедура ратификации также требуется с белорусской стороны по согласованию с Национальным собранием Беларуси. Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года (в первый день второго месяца после заключения). Оба соглашения вступят в силу в один день, - говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Однако депутаты нашего парламента закрыли сессию в декабре, в следующий раз собраться в Овальном зале они должны 2 апреля. Будет ли созывать сессию досрочно - пока неизвестно. Так что, вероятно, с февраля до июня мы будем платить за визы 80 евро. Такая сумма прописана в Новом визовом кодексе ЕС, который вступает в силу в феврале.

Напомним, переговоры по Соглашению об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС начались пять лет назад, в 2014 году.

- За последние годы в отношениях ЕС и Беларуси был достигнут прогресс. Реальные шаги, предпринятые Беларусью для уважения всеобщих свобод, верховенства закона и прав человека, останутся основополагающими для формирования политики ЕС в отношении Беларуси, - сообщают в Еврокомиссии.

КСТАТИ

С 2006 года ЕС заключил соглашения об упрощении визового режима с Албанией, Арменией, Азербайджаном, Боснией и Герцеговиной, Кабо-Верде, Северной Македонией, Грузией, Молдовой, Черногорией, Сербией, Россией и Украиной.

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