Молодые люди украли 400 рублей, а потом решили замести следы и подожгли дом

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Утром 20 декабря 2019 года в агрогородке Лесогорская горел дом. Когда спасатели потушили пожар, к работе приступили следователи. И тогда стало ясно, что имущество не только повреждено огнем. До пожара в дом кто-то проник и украл вещи и около 400 рублей.

- По подозрению в совершении преступления задержаны 18-летний и 19-летний жители района. Обвиняемые допрошены, они находятся под стражей. Проведены очные ставки, назначены экспертизы. Часть похищенного имущества изъята, - говорит официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Обвиняемые рассказали, что они ограбили дом, а потом решили замести следы и поэтому подожгли дом потерпевшего.