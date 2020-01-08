Третья ветка метро в Минске заработает к 3 июля

На День независимости в Минске откроют для пассажиров "зеленую ветку" подземки. Фото: УП "Минскметрострой".

К этому времени будут полностью готовы четыре станции

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Ко Дню независимости Беларуси в столице откроют первые станции третьей ветки подземки.

В начале июля, заверили belta.by в пресс-службе «Минскметростроя», в эксплуатацию будут введены четыре станции «зеленой ветки». Минчане и гости столицы смогут сесть в поезд метро на «Ковальской Слободе», «Вокзальной», «Площади Ф. Богушевича» и «Юбилейной площади».

– Для этого (Прим.: запуска 4 станций первого участка третьей линии метро) делается все зависящее от нас, – сообщили в пресс-службе.

На данный момент, готовность станций близка к завершению: от 95 до 98 процентов. Ведется чистовая отделка, укладка мраморных плит, облицовочные работы, монтаж оборудования. Менее других готова «Юбилейная площадь», ее планируют завершить к первому марта.

Кроме того, уже в декабре прошлого года в «Минскметрострое» приступили к работам по строительству «Неморшанского сада». Сейчас там забивают сваи и разрабатывают грунт. Примерно с 20 января 2020 года начнется проходка тоннеля от станции «Аэродромной» до «Слуцкого гостинца».