На четвертом этапе «Дакар-2020» Сергей Вязович финишировал шестым
Протяженность четвертого этапа «Дакара-2020» составляла 676 км (спецучастка - 453 км). Экипаж Сергея Вязовича, лидировавший после трех этапов, не смог удержать свое преимущество, показав лишь шестое время. Отставание от Антона Шибалова из «КамАЗ-мастер» составило 15 минут. Это отбросило наш экипаж на второе место в общей классификации (отставание от Андрея Каргинова из «КамАЗ-мастер» - 15 минут).
На четвертом этапе экипаж Алексея Вишневского финишировал девятым (+22 минуты), экипаж Александра Василевского – 15-м (+58 минут).
Ралли Дакар. Этап 4. Грузовики
1. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») – 4:15.43
2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +2.41
3. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +9.05
Положение после этапа 4:
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 15:54.43
2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +10.43
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +15.02.
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