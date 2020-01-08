2020-01-08T18:36:15+03:00
Спорт
КП Беларусь

На четвертом этапе «Дакар-2020» Сергей Вязович финишировал шестым

Из-за этого белорусы потеряли лидерство в общей классификации
Захар ПЛАТОНОВ
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"МАЗ-СПОРТавто" на "Дакар-2020". Фото: maz.by"МАЗ-СПОРТавто" на "Дакар-2020". Фото: maz.by
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Протяженность четвертого этапа «Дакара-2020» составляла 676 км (спецучастка - 453 км). Экипаж Сергея Вязовича, лидировавший после трех этапов, не смог удержать свое преимущество, показав лишь шестое время. Отставание от Антона Шибалова из «КамАЗ-мастер» составило 15 минут. Это отбросило наш экипаж на второе место в общей классификации (отставание от Андрея Каргинова из «КамАЗ-мастер» - 15 минут).

На четвертом этапе экипаж Алексея Вишневского финишировал девятым (+22 минуты), экипаж Александра Василевского – 15-м (+58 минут).

Ралли Дакар. Этап 4. Грузовики

1. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») – 4:15.43

2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +2.41

3. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +9.05

Положение после этапа 4:

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 15:54.43

2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +10.43

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +15.02.

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