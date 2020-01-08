2020-01-08T18:53:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Минском автоледи на Opel Corsa вылетела в кювет: пострадал 6-летний ребенок

Малыш не был в детском кресле и попал в больницу
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не справилась с управлением и машина оказалась в кювете. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.Водитель не справилась с управлением и машина оказалась в кювете. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.
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Серьезное ДТП произошло на территории Минского района во вторник, 7 января. Об этом проинформировала пресс-служба УГАИ УВД Минского областного исполкома на официальном сайте ведомства.

В милицию позвонили очевидцы и рассказали, что в дорожно-транспортное происшествие на трассе попала легковушка, есть пострадавшие. Выяснилось, что 25-летняя автоледи на «Опель Корса» на закруглении дороги не справилась с управлением и вылетела в кювет, где произошло опрокидывание. В результате ДТП пострадал 6-летний малыш. Ребенка в иномарке женщина везла без детского удерживающего устройства, в момент аварии он был сильно травмирован, потребовалась госпитализация.

– По факту аварии, в которой пострадал несовершеннолетний пассажир, проводится проверка Обращаем внимание водителей, что при перевозке ребенка ростом менее 150 сантиметров в возрасте до 12 лет необходимо использовать специальное удерживающее устройство, – добавили в УГАИ.

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