«Стильная одежда люкс» и «Товары для всей фэмили»: минчанин притворился продавцом в соцсети и обманул 17 человек

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Столичные правоохранители расследуют дело о мошенничествах в интернете. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

К правоохранителям обратились покупатели, которые, выбрав товар в соцсети, пообщались с продавцом, перевели суммы предоплаты, иногда и 100 процентов от стоимости товара, но так и не получили свои покупки.

В итоге выяснилось, что за несколькими интернет-магазинами стоит один и тот же человек: 25-летний минчанин. В соцсети он представлялся то продавцом-женщиной, то директором магазина, но единственной его целью была нажива. Товара для отправки у него не было.

– Установлено, что в феврале 2019 года подозреваемый создал в одной из соцсетей несколько сообществ- магазинов: «Стильная одежда люкс», «Мэри шоп.бай», «Товары для всей фэмили» и другие («stilnayaodezhdalux», «mary_shop.by», «tovary_dlya_vsey_family»). На страничках от размещал объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров. А покупателей привлекал «правдимыми» фотографиями, конкурентными ценами, обещанием бесплатной доставки по Беларуси. Единственным обязательным условием для предоплаты была предоплата, которая иногда доходила и до 100 %, – прокомментировали в пресс-службе.

Получив деньги от заказчика фигурант, какое-то время «уворачивался», мол, задержали отправку, проблемы на почте, а затем и вовсе обрывал связь. «Коммерческая деятельность» продлилась до сентября 2019 года.

Против минчанина возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. установлено 17 потерпевших из разных уголков Беларуси, но их может быть гораздо больше.

Если вы так же стали жертвой мошенничества, позвоните в милицию – 102.