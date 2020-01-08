«Взрослых не смущало»: в Ивацевичском районе живодер убивает и вешает на деревья собак - но тревогу подняли только дети
Бродячие и просто «ненужные» собаки в Ивацевичском районе стали объектом жестокости. Местный житель, который пока не установлен, расправляется с четвероногими особо изощренным способом: собак убивают, а затем подвешивают за шею на дереве. История обрела огласку после того как сельские детишки сфотографировали повешенных собак и опубликовали страшные кадры в соцсетях. Подробности сообщил ресурс racyja.com.
На днях история обрела общественный резонанс: мол, в Любишчицах Ивацевичского района неизвестный живодер убивает и вешает собак. С ресурсом связались активисты и защитники прав животных. Правда, признаются они, взрослых сельчан это происшествие ничуть не смутило: в деревне от ненужных или бродячих животных привыкли избавляться именно таким жестоким способом.
Единственный эпизод, когда под Ивацевичами убийство животного расследовал СК, произошло в 2018 году, тогда мужчина ножом убил соседского пса.
Чем закончится развитие данного инцидента, пока неизвестно.
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