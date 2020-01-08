2020-01-08T20:32:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Бресте женщина положила ребенка на забытые деньги, чтобы украсть их

Жертвой стал командировочный, толком не спавший несколько суток
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина присвоила забытые деньги и ответит за кражу.Женщина присвоила забытые деньги и ответит за кражу.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Неприятный инцидент случился с жителем Ивацевичей в областном центре. Об этом проинформировала пресс-служба МВД.

Мужчина возвращался домой из изнурительной командировки, толком не спал несколько суток. На станции «Брест-Центральный» он ждал свой поезд и был абсолютно трезв. Однако утомление сыграло с мужчиной злую шутку. Сидя на скамейке в зале ожидания, он достал портмоне и начал искать в кармашках симку, из одного отделения вынул и положил рядом наличность. И в ту же минут совершенно забыл о деньгах. Пассажир убрал обратно кошелек, вставил сим-карту в слот телефона и… ушел.

– Действия мужчины все время наблюдала сидевшая на другом краю скамьи женщина с младенцем. Как только фигурант ушел, она поспешно вскочила и положила на купюры грудничка, притворяясь, что поправляет пеленки. Затем она забрала деньги и ушла, – восстановили правоохранители события по видео с камеры наблюдения.

Когда потерпевший обнаружил пропажу 100 евро и 35 белорусских рублей, то тут же обратился в милицию. Личность женщины, подозреваемой в краже, уже установлена.

В Бресте мужчина лишился немалой суммы по неосторожности.

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