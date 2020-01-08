2020-01-08T20:58:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Логойске под колесами Audi погиб 48-летний горожанин

Мужчина перебегал дорогу по «зебре»
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Водитель не успел затормозить и сбил человека. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.Водитель не успел затормозить и сбил человека. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло в Минской области во вторник, 7 января. Об этом проинформировала пресс-служба УГАИ областного УВД.

Жертвой аварии стал 48-летний житель Логойска. Как сообщили правоохранители, дорожно-транспортное происшествие случилось в темное время суток. Вечером по дороге в городской черте за рулем «Ауди 100» ехал 23-летний водитель. Перед приближающейся легковушкой перебежать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу поспешил мужчина. Однако водитель не успел затормозить и совершил наезд. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

– Пешеходам следует быть особо внимательными при пересечении проезжей части в темное время суток, переходить дорогу только в установленных для этого местах. Перед тем, как идти через дорогу, всегда нужно убедиться, заметил ли вас водитель и останавливается ли ТС. Но и водители должны так же быть внимательными особенно при проезде «зебры» и движение в городах и сельских населенных пунктах, – добавили в УГАИ.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Прокурор запросил смертный приговор братьям-убийцам, которых в интервью «Эхо Москвы» Лукашенко назвал «подонками»
Рождественское чудо! В Молодечненском районе из горящей фермы спасли всех телят
В Логойске под колесами Audi погиб 48-летний горожанин
Видеофакт. В Бресте женщина положила ребенка на забытые деньги, чтобы украсть их
«Взрослых не смущало»: в Ивацевичском районе живодер убивает и вешает на деревья собак - но тревогу подняли только дети
«Стильная одежда люкс» и «Товары для всей фэмили»: минчанин притворился продавцом в соцсети и обманул 17 человек
Под Минском автоледи на Opel Corsa вылетела в кювет: пострадал 6-летний ребенок
На четвертом этапе «Дакар-2020» Сергей Вязович финишировал шестым
Третья ветка метро в Минске заработает к 3 июля
Молодые люди украли 400 рублей, а потом решили замести следы и подожгли дом
Готово! Соглашение о шенгенских визах по 35 евро подписали. А вот вступить в силу оно может в июне 2020
Вандал повредил на кладбище 22 надгробия и памятник в Крупском районе
"Хотел выращивать дома". Минчанин вынес кактусы в подъезд, чтобы было красиво, но их украл уборщик
Теперь уже точно: сегодня подпишут соглашение, по которому шенгенские визы для белорусов подешевеют до 35 евро
Самолеты "Белавиа" будут временно облетать Ирак и Иран
В Рождество случчанин застрелился из травматического оружия
От "Фрунзенской" до "Каменной Горки": в Минске на 5 дней закроют метро
Не выносить к подъезду! Коммунальники рассказали, как избавиться от новогодних елок