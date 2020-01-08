В Логойске под колесами Audi погиб 48-летний горожанин

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Смертельное ДТП произошло в Минской области во вторник, 7 января. Об этом проинформировала пресс-служба УГАИ областного УВД.

Жертвой аварии стал 48-летний житель Логойска. Как сообщили правоохранители, дорожно-транспортное происшествие случилось в темное время суток. Вечером по дороге в городской черте за рулем «Ауди 100» ехал 23-летний водитель. Перед приближающейся легковушкой перебежать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу поспешил мужчина. Однако водитель не успел затормозить и совершил наезд. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

– Пешеходам следует быть особо внимательными при пересечении проезжей части в темное время суток, переходить дорогу только в установленных для этого местах. Перед тем, как идти через дорогу, всегда нужно убедиться, заметил ли вас водитель и останавливается ли ТС. Но и водители должны так же быть внимательными особенно при проезде «зебры» и движение в городах и сельских населенных пунктах, – добавили в УГАИ.