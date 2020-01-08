2020-01-08T21:33:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Рождественское чудо! В Молодечненском районе из горящей фермы спасли всех телят

Причины пожара выясняются
Надежда БУТОВИЧ
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Пожар начался с крыши, еще загорелся рулон соломы внутри телятника. Фото: МЧС.Пожар начался с крыши, еще загорелся рулон соломы внутри телятника. Фото: МЧС.
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ЧП произошло в одном из агрохозяйств Молодечненского района во вторник, 7 января. Подробности сообщила пресс-служба УМЧС Минской области.

Возгорание в здании телятника на МТФ в Мыслевичах, деревне в Молодечненском районе, произошло вечером. В МЧС работники фермы с сообщением о пожаре позвонили примерно в 20.30 часов. К моменту прибытия спасателей из сарая вывели почти всех маленьких телят, пожарные помогли с эвакуацией – спасено больше 20 «малышей».

– Сильное задымление и возгорание произошло на кровле телятника. Также была повреждена солома, расположенная внутри здания – выгорело 4 квадратных метра подстилки. Пожар удалось оперативно локализовать и ликвидировать, само здание не повреждено. К счастью, и все телята уцелели в огне, – рассказали в пресс-службе.

Причина пожара пока не установлена.

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