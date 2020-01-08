Прокурор запросил смертный приговор братьям-убийцам, которых в интервью «Эхо Москвы» Лукашенко назвал «подонками»

Жестокое убийство произошло в апреле 2019 года в Черикове

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Страшная трагедия произошла в Черикове весной прошлого года. В сгоревшем доме местной жительницы, школьного педагога, спасатели обнаружили труп хозяйки. Как оказалось, женщину зверски убили, а затем подожгли жилище, чтобы скрыть следы преступления.

Вскоре правоохранители вычислили убийц учительницы, ими оказались 18- и 20-летний братья-рецидивисты. Ранее неоднократно судимые. К учительнице в тот вечер они пришли на «разборки»: неравнодушный педагог заявила в СОП на их сестру, нерадивую мать, совершенно забросившую двоих детей. Убийцы пришли отмстить за «родную кровь».

Как выяснили судмедэксперты погибшей 47-летней женщине было нанесено более сотни ножевых ударов. После расправы братья забрали из дома компьютер, после чего устроили поджог.

Судебные процессы над обвиняемыми длятся с ноября 2019 года, проинформировала nn.by. Во вторник, 8 января, прокурор запросил для фигурантов высшую меру наказания – расстрел.

Ранее «Комсомолка» сообщала, как Александр Лукашенко в недавнем интервью «Эхо Москвы» рассказывал о подписании смертных приговоров. Тогда президент обратил внимание именно на этот криминальный эпизод, назвав обвиняемых в убийстве в Черикове «подонками».