2020-01-09T09:31:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Стало известно, почему в Гомеле сгорела городская елка

Петарды не виноваты, причина - та же, по которой аналогичная ель сгорела два года назад
Павел МИЦКЕВИЧ
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Елка в Гомеле сгорела из-за короткого замыканияЕлка в Гомеле сгорела из-за короткого замыканияФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Названа причина возгорания новогодней ели на Привокзальной площади в Гомеле. Это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а именно - короткое замыкание. Такой же была причина пожара аналогичной елки на площади Победы в 2018 году, рассказали «КП» в МЧС.

Напомним, в минувшее воскресенье утром на глазах у многих очевидцев на Привокзальной площади в Гомеле сгорела городская ель. Она быстро вспыхнула и горела ярко, как огромный факел. Это была 3D-ель, которая была полностью искусственной и украшала площадь уже не первый год. От елки остался только металлический каркас, который разобрали рабочие с помощью техники.

Конструкцию высотой 15 метров разработали на местном предприятии «Комплекс-партнер». Ель состояла более чем из 200 декоративных панелей. Особенность ее в том, что лапки живых елей в конструкции не использовались, поэтому ущерб природе не наносился.

Искусственные конструкции должны быть изготовлены из невоспламеняющихся материалов. Однако два года назад сестра-близнец елки с Привокзальной площади тоже сгорела дотла. Та 3D-ель была установлена на площади Победы. Среди версий пожара тогда были неисправность проводки либо поджог - очевидцы утверждали, что видели, как возле елки запускали петарды.

Однако, по информации МЧС, в обоих случаях причиной возгорания стало короткое замыкание.

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