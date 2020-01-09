2020-01-09T09:29:55+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мухоловка, козодой, ласточка». Белорусам предлагают выбрать птицу года

Свой вариант могут добавить и участники народного голосования
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусам предлагают выбрать птицу годаБелорусам предлагают выбрать птицу годаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит традиционное голосование на звание птицы следующего года. Напомним, крылатый символ 2020 года - глухарь. Голосование проходит до 1 февраля на сайте АПБ ptushki.org.

В «шорт-лист» попали такие кандидаты, как козодой, серая мухоловка и ласточка-береговушка. В топе могут появиться и другие варианты - любую пернатую, которая раньше не была птицей года Беларуси и соответствует критериям голосования, могут добавить пользователи, сообщили «КП» организаторы.

В АПБ рассказали об основных кандидатах. Ласточка-береговушка - это та, что гнездится большими колониями в песчаных обрывах. Козодой - это мастер камуфляжа, который хорошо маскируется на фоне лесной подстилки или ствола дерева. А серая мухоловка - это обычная перелетная птица, которая живет в лесах, но может обитать и в населенных пунктах.

Птица-победитель «народного голосования» будет названа 8 февраля. Она поборется за звание птицы 2021 года с тростниковой овсянкой и обыкновенной горлицей - эти виды были номинированы специалистами АПБ.

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«Мухоловка, козодой, ласточка». Белорусам предлагают выбрать птицу года
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