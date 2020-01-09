В консульстве Украины в Бресте открыли книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета в Иране

В Бресте желающие могут выразить соболезнования в связи с крушением самолета МАУ. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Оставить запись в книге скорби и выразить соболезнования украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране можно 9 января с 11:00 до 17:00. Об этом сообщается на странице консульства Украины в Бресте в Фейсбуке.

Напомним, 8 января в Иране упал самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины». Погибли все 176 пассажиров и членов экипажа - граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. Украинцев среди них 11 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура. На госучреждениях будут приспущены государственные флаги, а по телевидению отменяются развлекательные программы, уточняет пресс-служба украинского президента.

В Иране 9 января тоже будет днем траура - по жертвам авиакатастрофы и погибшим в давке на церемонии прощания с генералом Сулеймани.

Расследованием причин катастрофы занимается международная комиссия. До выяснения обстоятельств трагедии многие авиакомпании приняли решение не входить в воздушное пространство Иране. В их числе и белорусская «Белавиа».