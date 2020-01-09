2020-01-09T10:48:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Литовцы сняли на видео забавные игры семьи рысей на белорусской границе

Звереныши играли прямо на контрольно-следовой полосе
Павел МИЦКЕВИЧ
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На видео попала семья рысей на белорусской границеНа видео попала семья рысей на белорусской границе
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Забавное видео опубликовала пограничная служба Литвы. На камеру видеонаблюдения, которая снимает участок леса на литовско-белорусской границе, попали нарушители, которыми оказалось семейство маленьких рысей.

Звереныши играли прямо на контрольно-следовой полосе и оставили здесь отпечатки своих лапок.

Короткий ролик, опубликованный на официальной странице в Facebook, литовские пограничники прокомментировали так:

- Все маленькие котята хотят играть. И не важно, дома или на границе с Беларусью.

Милое видео с резвящимися рысятами вызвало позитивную реакцию пользователей соцсети, ролик посмотрели уже больше 20 тыс. человек.

Рысята играются на границе.Источник: facebook.com/pasienislt

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Литовцы сняли на видео забавные игры семьи рысей на белорусской границе
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