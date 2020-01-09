КП Беларусь
Литовцы сняли на видео забавные игры семьи рысей на белорусской границе
Звереныши играли прямо на контрольно-следовой полосе
На видео попала семья рысей на белорусской границе
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Забавное видео опубликовала пограничная служба Литвы. На камеру видеонаблюдения, которая снимает участок леса на литовско-белорусской границе, попали нарушители, которыми оказалось семейство маленьких рысей.
Звереныши играли прямо на контрольно-следовой полосе и оставили здесь отпечатки своих лапок.
Короткий ролик, опубликованный на официальной странице в Facebook, литовские пограничники прокомментировали так:
- Все маленькие котята хотят играть. И не важно, дома или на границе с Беларусью.
Милое видео с резвящимися рысятами вызвало позитивную реакцию пользователей соцсети, ролик посмотрели уже больше 20 тыс. человек.
Рысята играются на границе.Источник: facebook.com/pasienislt