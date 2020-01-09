В Гомеле легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дом

Легковушка врезалась в столб и в дом. Фото: vk.com/gomelchp

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Вечером в среду в Гомеле на ул. Полесской произошло ДТП, при котором легковой автомобиль «Джили» вылетел на тротуар, врезался одновременно в столб и в частный деревянный дом.

Причиной аварии стал неудачный маневр водителя легковушки, сообщает группа в соцсети «ЧП Гомель». По словам очевидцев, два легковых автомобиля ехали с горки из центра города. Водитель «Джили» двигался со скоростью 60 - 70 км/ч, в этот момент его подрезало другое авто. Чтобы уйти от столкновения, водитель резко дал в сторону.

По неофициальным данным, пострадавших в результате ДТП нет, автомобиль получил механические повреждения. Столб и дом остались практически целы.

Официальной информации Госавтоинспекции на этот счет пока нет, ведется разбирательство.