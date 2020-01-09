2020-01-09T10:48:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дом

По словам очевидцев, «Джили» подрезали
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Легковушка врезалась в столб и в дом. Фото: vk.com/gomelchpЛегковушка врезалась в столб и в дом. Фото: vk.com/gomelchp
Изменить размер текста:

Вечером в среду в Гомеле на ул. Полесской произошло ДТП, при котором легковой автомобиль «Джили» вылетел на тротуар, врезался одновременно в столб и в частный деревянный дом.

Причиной аварии стал неудачный маневр водителя легковушки, сообщает группа в соцсети «ЧП Гомель». По словам очевидцев, два легковых автомобиля ехали с горки из центра города. Водитель «Джили» двигался со скоростью 60 - 70 км/ч, в этот момент его подрезало другое авто. Чтобы уйти от столкновения, водитель резко дал в сторону.

По неофициальным данным, пострадавших в результате ДТП нет, автомобиль получил механические повреждения. Столб и дом остались практически целы.

Официальной информации Госавтоинспекции на этот счет пока нет, ведется разбирательство.

Легковушка врезалась в столб и в дом. Фото: vk.com/gomelchp

Легковушка врезалась в столб и в дом. Фото: vk.com/gomelchp

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Витебске на стройке нашли ржавые снаряды
Деревенскую банду в Юровичах приговорили к лишению свободы на срок до 25 лет
На пожаре в Докшицах погибла слепая женщина
В Гомеле легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дом
Литовцы сняли на видео забавные игры семьи рысей на белорусской границе
В консульстве Украины в Бресте открыли книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета в Иране
Стало известно, почему в Гомеле сгорела городская елка
«Мухоловка, козодой, ласточка». Белорусам предлагают выбрать птицу года
Прокурор запросил смертный приговор братьям-убийцам, которых в интервью «Эхо Москвы» Лукашенко назвал «подонками»
Рождественское чудо! В Молодечненском районе из горящей фермы спасли всех телят
В Логойске под колесами Audi погиб 48-летний горожанин
Видеофакт. В Бресте женщина положила ребенка на забытые деньги, чтобы украсть их
«Взрослых не смущало»: в Ивацевичском районе живодер убивает и вешает на деревьях собак, но тревогу подняли только дети
«Стильная одежда люкс» и «Товары для всей фэмили»: минчанин притворился продавцом в соцсети и обманул 17 человек
Под Минском автоледи на Opel Corsa вылетела в кювет: пострадал 6-летний ребенок
На четвертом этапе «Дакар-2020» Сергей Вязович финишировал шестым
Третья ветка метро в Минске заработает к 3 июля
Молодые люди украли 400 рублей, а потом решили замести следы и подожгли дом
Готово! Соглашение о шенгенских визах по 35 евро подписали. А вот вступить в силу оно может в июне 2020
Вандал повредил на кладбище 22 надгробия и памятник в Крупском районе
"Хотел выращивать дома". Минчанин вынес кактусы в подъезд, чтобы было красиво, но их украл уборщик
Теперь уже точно: сегодня подпишут соглашение, по которому шенгенские визы для белорусов подешевеют до 35 евро
Самолеты "Белавиа" будут временно облетать Ирак и Иран
В Рождество случчанин застрелился из травматического оружия
От "Фрунзенской" до "Каменной Горки": в Минске на 5 дней закроют метро
Не выносить к подъезду! Коммунальники рассказали, как избавиться от новогодних елок