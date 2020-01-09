КП Беларусь
На пожаре в Докшицах погибла слепая женщина
Хозяйку нашли в комнате на полу
На пожаре в Докшицах погибла слепая женщина. Фото: МЧС
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В Докшицах Витебской области произошла трагедия: на пожаре погибла 55-летняя женщина. Она была незрячей - инвалид первой группы по зрению. Пожар произошел вечером в среду. Его причины пока не известны.
Прибывшие по вызову спасатели увидели задымление и огонь внутри дома. Хозяйку нашли в комнате, на полу - она была уже мертва. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены и имущество в доме, сообщает Витебское областное УМЧС.