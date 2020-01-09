2020-01-09T13:40:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Деревенскую банду в Юровичах приговорили к лишению свободы на срок до 25 лет

Трое сельчан терроризировали деревню: они обвиняются в жестоком убийстве, изнасиловании и многих других преступлениях
Павел МИЦКЕВИЧ
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Деревенскую банду приговорили к лишению свободы на срок до 25 летДеревенскую банду приговорили к лишению свободы на срок до 25 летФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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9 января в Гомельском областном суде огласили приговор жителям деревни Юровичи Калинковичского района, которые терроризировали односельчан. Криминальное трио обвиняют в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании, хулиганстве и других преступлениях. Среди фигурантов есть молодой человек, которому на момент совершения злодейств было всего 17 лет.

Суд решил вести процесс в закрытом режиме, поэтому все подробности дела неизвестны. А раньше Следственный комитет рассказывал, что в ночь на 4 ноября позапрошлого года пьяные местные жители проникли в дом супружеской пары. С особой жестокостью злоумышленники избили супругов, а затем - соседа потерпевших, который оказался рядом. Он вскоре скончался в больнице, а супруги выжили.

В ходе следствия выяснилось, что еще в марте того же года двое обвиняемых на улице избили местного жителя, используя топорище. А в октябре двое злоумышленников избили другого односельчанина и для устрашения посадили его в подполье. В том же месяце один из обвиняемых изнасиловал односельчанку.

В итоге самому старшему из криминального трио, которому тогда было 25 лет, предъявлены обвинения по нескольким статьям: покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц; убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство; вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлений; особо злостное хулиганство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; незаконные приобретение, ношение составных частей огнестрельного оружия; незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ.

Также по нескольким статьям обвиняются двое других участников группы, которым на момент преступлений было 20 и 17 лет.

Старший участник банды за все свои злодейства приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Тот, что помладше, получил 23 с половиной года колонии усиленного режима. А самый молодой обвиняемый наказан лишением свободы на 13 с половиной лет в колонии общего режима. Еще вся троица должна будет выплатить потерпевшим крупные суммы, максимальная - 100 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, рассказала «КП» пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

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