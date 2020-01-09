В Витебске на стройке нашли ржавые снаряды

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Пять снарядов времен Великой Отечественной нашли в Витебске на улице Короткевича. Снаряды обнаружила строительная бригада, которая возводит там жилой дом. Ржавые боеприпасы рабочие заметили в котловане 8 января около 16.00. Строители обратились в Первомайский РОВД.

На место приехали саперы и милиция.

- Сотрудники саперно-пиротехнической службы войсковой части 5524 внутренних войск МВД обнаружили пять снарядов, затем поисковые работы приостановили из-за того, что стемнело,- рассказали в отделении агитации и пропаганды УВД Витебского облисполкома. - Утром саперы продолжили обследование объекта, были найдены еще несколько снарядов. Все боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены.