В Костюковичах на Новый год гость хотел сжечь хозяина дома

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В Костюковичах Могилевской области расследуют уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Это произошло в новогодний вечер. 31 декабря 20-летний молодой человек был в гостях у своего знакомого. Парни выпили алкоголь еще до наступления Нового года. Как часто бывает в таких случаях, началась ссора.

- Хозяин дома несколько раз ударил гостя, тот пошел домой, взял канистру с бензином и вернулся. Как только молодой человек открыл дверь, он поджег канистру, бросил ее в парня и убежал, - сообщает Следственный комитет.

Канистра попала хозяину дома в голову, а горючее растеклось по всему телу. К счастью, в доме был отец потерпевшего, который помог сыну и вызвал «скорую». Однако до сих пор парень находится в тяжелом состоянии в больнице. 20-летнего подозреваемого задержали. Расследование продолжается.