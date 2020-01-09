Труп убитого несколько дней «сидел» за столом, пока компания продолжала возлияния

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Жуткий случай произошел в Миорском районе. Там в пьяной компании убили 50-летнего мужчину, однако его смерть не заметили. Вышло, что труп несколько дней «сидел» за столом, а другие участники застолья думали, что мужчина спит…

Это продолжалось до тех пор, пока утром 8 января о пропаже мужа ни заявила жительница деревни Черессы. Сельчанка сообщила правоохранителям, что супруг уже несколько дней не появлялся дома. Милиция начала поиски и выяснила, что мужчину видели в последний раз у односельчанина, который недавно вернулся из России. Судя по всему, с деньгами, потому что щедро угощал земляков.

- Труп находился в кресле за столом, где несколько дней шло бурное застолье. Хозяин дома признался, что ударил его поленом во время ссоры. Из-за одетого на голову убитого капюшона, сельчанин не сразу обратил внимание на происшествие и продолжил пьянствовать, - рассказали в УВД Витебского облисполкома о диком случае.

Действительно, на голове погибшего нашли ссадину - вероятно, он действительно умер от удара. 53-летний подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.