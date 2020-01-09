Видео: как вытаскивали утонувший БелАЗ из карьера под Витебском

Самосвал ушел под воду несколько дней назад

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Целую спасательную операцию пришлось развернуть на карьере «Гралево» в Витебском районе, чтобы достать самосвал БелАЗ, который 4 января ушел под воду. Вместе с работниками предприятия витебские спасатели мощной техникой вытащили на берег из воды многотонный грузовик, сообщает областное управление МЧС.

Сейчас специально созданная комиссия предприятия будет решать дальнейшую судьбу самосвала. Есть надежда, что гигант снова будет в строю.