2020-01-09T16:43:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси отменили обязательную медсправку при прохождении техосмотра

Не будут требовать и разрешение органа связи
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Беларуси отменили обязательную медсправку при прохождении техосмотраВ Беларуси отменили обязательную медсправку при прохождении техосмотраФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Предприятие «Белтехосмотр» сообщило новость, которую годами ждали многие автовладельцы. Отныне пройти техосмотр стало проще - для этого больше не будет требоваться два документа.

В указе президента от 30 декабря 2019 г. прописаны изменения в порядок выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Речь идет о перечне документов, которые водитель должен иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам Госавтоинспекции.

- Оптимизирован перечень документов, предъявляемых для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Из списка необходимых исключены разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств, а также медицинская справка о состоянии здоровья, - рассказали в «Белтехосмотре».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прокуратура нашла нарушения в работе «Белтехосмотра»

В прокуратуре рассказали о том, какие нарушения недавно были выявлены в деятельности предприятия «Белтехосмотр». В частности, жалобы граждан и юрлиц в основном касались качества оказания услуг при техосмотре и выполнении контрольно-диагностических работ.

- Разрешая такие обращения, руководство при наличии достаточных оснований не всегда ставило вопрос о привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушение прав и законных интересов заявителей, - говорится в информации прокуратуры.

Более того, работники предприятия оказывали некоторым автовладельцам неправомерное предпочтение: не проводили сверку маркировок кузова, шасси, рамы. А за два прошлых года четырех работников судили по 73 фактам получения взяток.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Охотники спасли лебедей, вмерзших в лед, в Пружанском районе
Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото
«Дакар-2020»: Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича после пятого этапа идет на третьем месте
В Беларуси отменили обязательную медсправку при прохождении техосмотра
Видео: как вытаскивали утонувший БелАЗ из карьера под Витебском
В Миорском районе труп несколько дней «сидел» за столом, за которым продолжали возлияния
В Костюковичах на Новый год гость хотел сжечь хозяина дома
В Витебске на стройке нашли ржавые снаряды
Деревенскую банду в Юровичах приговорили к лишению свободы на срок до 25 лет
На пожаре в Докшицах погибла слепая женщина
В Гомеле легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дом
Литовцы сняли на видео забавные игры семьи рысей на белорусской границе
В консульстве Украины в Бресте открыли книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета в Иране