2020-01-09T16:46:11+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Дакар-2020»: Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича после пятого этапа идет на третьем месте

Вперед вырвались "КАМАЗы"
Захар ПЛАТОНОВ
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После третьего этапа "Дакар-2020" наш МАЗ шел в лидерах, но дальше сбавил обороты. Фото: maz.byПосле третьего этапа "Дакар-2020" наш МАЗ шел в лидерах, но дальше сбавил обороты. Фото: maz.by
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Пятый этап ралли «Дакар» проходил сегодня, 9 января. Гонщиков ждал 353-километровый спецучасток, причем половину маршрута составляли песчаные дюны Саудовской Аравии. Но хватало и скал с камнями.

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Сергей Вязович, который после трех этапов шел в лидерах, а после четвертого - на втором месте, показал четвертый результат с 16-минутным отставанием от лидера. Это отбросило его на третье место в общей классификации после пяти этапов: от экипажа «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова отделяет 23 минуты 58 секунд, от его сокомандника Антона Шибалова - 14 минут 53 секунды.

Другие наши экипажи: Александр Василевский финишировал 11-м, Алексей Вишневский финишировал 13-м. В общей классификации они идут на 10-й и 11-й позициях.

Всего будет 12 этапов.

"Дакар-2020", общая классификация у грузовиков после пятого этапа.

"Дакар-2020", общая классификация у грузовиков после пятого этапа.

Зрелищные и захватывающие кадры: МАЗ-СПОРТавто на 3 и 4 этапах ралли Дакар 2020. Источник: mazbelarus

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