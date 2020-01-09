Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото

Парень выслал свои фото в обнаженном виде новому виртуальному другу, а тот угрожал их распространить

Изменить размер текста: A A

Печально закончилось для молодого минчанина история со знакомством с другим мужчиной. 22-летний житель столицы в соцсети выслал новому виртуальному другу свои фото в обнаженном виде. А тот в ответ потребовал деньги за нераспространение этих снимков, более того - представился сотрудником милиции.

- Испугавшись, минчанин передал новому знакомому 300 рублей. Вскоре тот снова потребовал деньги за сохранение тайны. Молодой человек выплатил часть запрошенной суммы, а после обратился за помощью к настоящим милиционерам, - рассказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Оперативники нашли лжесотрудника. Выяснилось, что это уже судимый за вымогательство 20-летний безработный минчанин. Он уже сознался в содеянном и объяснил, что хотел подзаработать. Теперь молодого человека ждет новый суд.