2020-01-09T18:06:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Охотники спасли лебедей, вмерзших в лед, в Пружанском районе

Мужчины подплыли на лодке и проломили лед, освободив птиц, а те бились крыльями
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусские охотники спасли лебедей, вмерзших в лед. Фото: ptushki.orgБелорусские охотники спасли лебедей, вмерзших в лед. Фото: ptushki.org
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В Пружанском районе недавно лебеди угодили в ледяную ловушку. События развивались как в сказке, и на помощь птицам пришли люди.

- На озере возле деревни Крупа примерзших ко льду трех лебедей-шипунов заметили трое охотников, - рассказывают «КП» в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». - Илья Кабанов заметил в камышах на озере что-то большое и белое. Обойдя с другой стороны, увидел, что метров в тридцати от берега сидит лебедь. Затем увидел еще силуэт.

Илья обратился в АПБ, где ему посоветовали убедиться, что лебедь действительно вмерз и не может сдвинуться с места, чтобы не терять время зря, и если это так, звонить в местный орган МЧС.

- Мы с другом, Александром Назаровым, оставались на озере еще два часа, - цитируют в организации рассказ Ильи, - понаблюдали за ситуацией - никаких сдвигов. Лебедь иногда приподнимался, махал крыльями, потягивался. Воды под ним не было. Нашли здесь человека, Максима Бычкова, у которого есть металлическая лодка.

Мужчина привез свою лодку, и вдвоем охотники поплыли, проломили лед и освободили трех лебедей.

- Они сопротивлялись - даже сегодня чувствую боль в руках: крыльями как дадут! - продолжает Илья. - Мы держали их за шею и за крылья, быстренько вырубили топориком прорубь, освободили им ноги и отпустили на лед. Лебеди пошли на островок. Сейчас я проходил около того озера - нет ни одного, может, даже улетели. Летом их было шестеро - пара и четыре птенца. Почему сейчас осталась только пара с одним птенцом - не знаю.

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