2020-01-09T18:00:25+03:00
Звезды
КП Беларусь

Михаила Финберга экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Изменения в концертный график маэстро вноситься не будут
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Михаила Финберга экстренно госпитализировалиМихаила Финберга экстренно госпитализировалиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Михаила Финберга, руководителя Национального академического концертного оркестра Беларуси, экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Однако маэстро уже идет на поправку, и концертный график оркестра менять не будут.

- Все выступления пройдут в плановом режиме. 17 января состоится XX Праздник музыки "Заслаўе-2020", 25 января пройдет наша традиционная встреча и концерт для работников Мозырского НПЗ, - цитирует belta.by представителей оркестра.

Они добавили, что все билеты на музыкальный проект "Мінскі джаз" уже раскуплены - оркестр выступит на этом фестивале 31 января и 1 февраля в столичном клубе имени Дзержинского.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минском районе мужчина избил односельчанина, а утром обнаружил во дворе его труп
Это чудо! 6-летнего мальчика, которого в Гродно «выкрал» отец нашли в Анапе
71-летняя пенсионерка на Volkswagen на мосту пересекла двойную сплошную для разворота и в нее влетела маршрутка: есть пострадавшие
На Рождество могилевчане решили пожарить шашлыки на балконе, а соседи позвонили в МЧС
Александр Лукашенко: «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых»
Лукашенко о независимости Беларуси: «Мы идем по тонкому лезвию и шатаемся и влево, и вправо»
Дубль два: на старый Новый год снова будет тепло и с дождями
Михаила Финберга экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
Охотники спасли лебедей, вмерзших в лед, в Пружанском районе
Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото
«Дакар-2020»: Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича после пятого этапа идет на третьем месте
В Беларуси отменили обязательную медсправку при прохождении техосмотра
Видео: как вытаскивали утонувший БелАЗ из карьера под Витебском
В Миорском районе труп несколько дней «сидел» за столом, за которым продолжали возлияния
В Костюковичах на Новый год гость хотел сжечь хозяина дома
В Витебске на стройке нашли ржавые снаряды
Деревенскую банду в Юровичах приговорили к лишению свободы на срок до 25 лет
На пожаре в Докшицах погибла слепая женщина
В Гомеле легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дом
Литовцы сняли на видео забавные игры семьи рысей на белорусской границе
В консульстве Украины в Бресте открыли книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета в Иране