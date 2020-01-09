Михаила Финберга экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Изменения в концертный график маэстро вноситься не будут

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Михаила Финберга, руководителя Национального академического концертного оркестра Беларуси, экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Однако маэстро уже идет на поправку, и концертный график оркестра менять не будут.

- Все выступления пройдут в плановом режиме. 17 января состоится XX Праздник музыки "Заслаўе-2020", 25 января пройдет наша традиционная встреча и концерт для работников Мозырского НПЗ, - цитирует belta.by представителей оркестра.

Они добавили, что все билеты на музыкальный проект "Мінскі джаз" уже раскуплены - оркестр выступит на этом фестивале 31 января и 1 февраля в столичном клубе имени Дзержинского.