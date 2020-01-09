Дубль два: на старый Новый год снова будет тепло и с дождями

На старый Новый год снова будет тепло и с дождями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В ближайшую субботу - тоже дожди, в воскресенье осадки должны прекратиться

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Воздушные массы из Западной Европы продолжат формировать погоду в Беларуси в ближайшие дни. В пятницу временами пройдет дождь с мокрым снегом, ночью по стране будет от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от одного до семи тепла.

В субботу, 11 января, погода не улучшится. Ночью временами пройдут осадки, по Витебской области в отдельных районах сильные, днем на большей части территории республики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0-6 градусов тепла.

В воскресенье осадки должны прекратиться, специалисты Белгидромета обещают облачную с прояснениями погоду. Только в Витебской области прогнозируют небольшие кратковременные дожди и мокрый снег. Усилится ветер. Температуру прогнозируют от минус 5 до плюс 2 градусов ночью, а днем - от нуля до шести тепла.

В ночь на старый Новый год потеплеет еще больше - до плюс 1 до 4 градусов, в некоторые районы вернутся осадки. Днем 14 января погода существенно не изменится.