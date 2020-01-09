2020-01-09T18:23:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о независимости Беларуси: «Мы идем по тонкому лезвию и шатаемся и влево, и вправо»

Президент, вручая премию «За духовное возрождение» поднял тему суверенитета страны
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Лукашенко признался, что ему повезло сыграть главную роль в строительстве независимой Беларуси. Фото: belta.by.Лукашенко признался, что ему повезло сыграть главную роль в строительстве независимой Беларуси. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

В четверг, 9 января, белорусский президент вручил премии деятелям культуры, искусства и спортсменам. Выступая на церемонии, Александр Лукашенко рассказал собравшимся о своей приверженности белорусской независимости, передает belta.by.

Глава страны напомнил, что даже в новогодних поздравлениях часто поднимает тему суверенитета и независимости страны. И признался, что является приверженцем данной идеи. И, напомнив, историю, в которой белорусскому народу никогда не предоставляли возможности «без крови построить суверенное и независимое государство», Лукашенко добавил, что нельзя не пользоваться этой уникальной возможностью (Прим.: независимостью).

– Мы строим это государство, создавая прочную основу. И строим не только для себя – для самого ценного и дорогого, что у каждого из нас есть, – своих детей, – подчеркнул глава республики.

Говоря о себе, как о первом президенте Беларуси, Александр Лукашенко извинился за «нескромность» и уточнил, что ему повезло сыграть главную роль в строительстве независимости.

– Я не оправдываюсь и никого не боюсь, просто хочу всех предупредить об остром периоде в существовании Беларуси. Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем, шатаясь и влево, и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг – потеряем все, – предупредил президент и уточнил. – Всяческие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам нужно прекращать! Как нужно прекратить и всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет «здрадзiць» и сдать Беларусь! Может, кто-то и хочет… Но не первый президент, строивший эту страну.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минском районе мужчина избил односельчанина, а утром обнаружил во дворе его труп
Это чудо! 6-летнего мальчика, которого в Гродно «выкрал» отец нашли в Анапе
71-летняя пенсионерка на Volkswagen на мосту пересекла двойную сплошную для разворота и в нее влетела маршрутка: есть пострадавшие
На Рождество могилевчане решили пожарить шашлыки на балконе, а соседи позвонили в МЧС
Александр Лукашенко: «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых»
Лукашенко о независимости Беларуси: «Мы идем по тонкому лезвию и шатаемся и влево, и вправо»
Дубль два: на старый Новый год снова будет тепло и с дождями
Михаила Финберга экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
Охотники спасли лебедей, вмерзших в лед, в Пружанском районе
Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото
«Дакар-2020»: Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича после пятого этапа идет на третьем месте
В Беларуси отменили обязательную медсправку при прохождении техосмотра
Видео: как вытаскивали утонувший БелАЗ из карьера под Витебском
В Миорском районе труп несколько дней «сидел» за столом, за которым продолжали возлияния
В Костюковичах на Новый год гость хотел сжечь хозяина дома
В Витебске на стройке нашли ржавые снаряды
Деревенскую банду в Юровичах приговорили к лишению свободы на срок до 25 лет
На пожаре в Докшицах погибла слепая женщина
В Гомеле легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дом
Литовцы сняли на видео забавные игры семьи рысей на белорусской границе
В консульстве Украины в Бресте открыли книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета в Иране