Лукашенко о независимости Беларуси: «Мы идем по тонкому лезвию и шатаемся и влево, и вправо»

Изменить размер текста: A A

В четверг, 9 января, белорусский президент вручил премии деятелям культуры, искусства и спортсменам. Выступая на церемонии, Александр Лукашенко рассказал собравшимся о своей приверженности белорусской независимости, передает belta.by.

Глава страны напомнил, что даже в новогодних поздравлениях часто поднимает тему суверенитета и независимости страны. И признался, что является приверженцем данной идеи. И, напомнив, историю, в которой белорусскому народу никогда не предоставляли возможности «без крови построить суверенное и независимое государство», Лукашенко добавил, что нельзя не пользоваться этой уникальной возможностью (Прим.: независимостью).

– Мы строим это государство, создавая прочную основу. И строим не только для себя – для самого ценного и дорогого, что у каждого из нас есть, – своих детей, – подчеркнул глава республики.

Говоря о себе, как о первом президенте Беларуси, Александр Лукашенко извинился за «нескромность» и уточнил, что ему повезло сыграть главную роль в строительстве независимости.

– Я не оправдываюсь и никого не боюсь, просто хочу всех предупредить об остром периоде в существовании Беларуси. Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем, шатаясь и влево, и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг – потеряем все, – предупредил президент и уточнил. – Всяческие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам нужно прекращать! Как нужно прекратить и всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет «здрадзiць» и сдать Беларусь! Может, кто-то и хочет… Но не первый президент, строивший эту страну.