Александр Лукашенко: «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых»

Лукашенко подчеркнул, что «Газпром» на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Фото: belta.by.

Президент объяснил, почему до сих пор не удалось договориться с Владимиром Путиным по ценам на нефть

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Во Дворце Республики Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение», специальные премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп». Президент говорил не только о сохранении национальной культуры, независимости страны, но и об острейших политических проблемах.

- Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? - цитирует БелТА президента. - Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли.

Как известно, цена на газ на январь - февраль останется на уровне прошлогодней - 127 долларов за тысячу кубометров. Но есть опасения, что в этом году она может достичь уже 152 долларов, хотя Беларусь настаивает на цене для Смоленской области - около 70.

- 75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но «Газпром» сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально, - сказал президент.

Он вспомнил предыдущие договоренности:

- Когда мы в 2011 году шли на продажу «Белтрансгаза», была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл - я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано.