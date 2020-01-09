2020-01-09T19:09:21+03:00
Общество
КП Беларусь

На Рождество могилевчане решили пожарить шашлыки на балконе, а соседи позвонили в МЧС

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Надежда БУТОВИЧ
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Жарить шашлыки на балконах многоэтажек запрещено. Фото: pixabay.com.Жарить шашлыки на балконах многоэтажек запрещено. Фото: pixabay.com.
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На днях в Могилеве пожарные выезжали тушить… шашлык. Подробности происшествия местный ресурс mogilevnews.by узнал в пресс-службе городского отдела по ЧС.

Инцидент случился поздно вечером во вторник, 7 января. Около 23.00 часов, в службу спасения позвонили жильцы многоэтажки, расположенной на улице Терехина. Соседи заметили сильное задымление на балконе одной из квартир и вызвали пожарных.

Прибывшие по вызову спасатели вскоре выяснили, что горит? Оказалось, источником огня и дыма на балконе стал… мангал. Жильцы решили пожарить шашлыки не выезжая за город. К счастью кулинарный эксперимент для могилевчан закончился хорошо: огонь не выбрался за пределы установленной на балконе «жаровни».

– Никто из горожан не пострадал. Но необходимо напомнить, что разведения огня и костров даже в специальных приспособлениях допускается только на открытой местности. На балконах многоквартирных домов это делать запрещено, – пояснили в пресс-службе.

Проводится разбирательство.

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