71-летняя пенсионерка на Volkswagen на мосту пересекла двойную сплошную для разворота и в нее влетела маршрутка: есть пострадавшие

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 9 января, на территории Жабинковского района. Об этом пресс-служба МВД проинформировала в официальном Telegram-канале.

ДТП произошло на 34 километре автотрассы направлением Каменец – Жабинка на путепроводе. Известно, что столкновение произошло по вине женщины-водителя, 1949 года рождения. Управляя легковым «Фольксвагеном Гольф» пенсионерка, спускаясь с путепровода, решила развернуться. Для разворота она пересекла двойную сплошную, но не успела завершить маневр, как в нее врезался водитель попутной маршрутки «Форд». Как сообщают правоохранители, 31-летний водитель «Форда» не успел среагировать на маневры пожилой автоледи и допустил столкновение двух ТС.

– В результате аварии пострадали три человека. Среди них пожилая автоледи и 16-летний пассажир из «Гольфа», а также 62-летняя пассажирка маршрутки. Все они госпитализированы. В момент аварии оба водителя были трезвыми, – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка. В ГАИ напоминают, что правилами запрещены развороты на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними.