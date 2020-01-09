2020-01-09T20:17:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Это чудо! 6-летнего мальчика, которого в Гродно «выкрал» отец нашли в Анапе

Маленького Михаэля всей страной искали несколько месяцев
Надежда БУТОВИЧ
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Отец украл 5-летнего Мишу и отвез в Крым. Фото: их архива семьи.Отец украл 5-летнего Мишу и отвез в Крым. Фото: их архива семьи.
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Эта история началась в конце октября 2019 года в Гродно. Пятилетнего Михаэля Якимчика из детского садика забрал родной папа, после чего они оба бесследно исчезли. После того, как мама мальчика не смогла выйти на связь с бывшим мужем, она обратилась в милицию.

Кроме того, что местонахождения папы и сына было неизвестно, сильное беспокойство вызывал и тот факт, что отец ребенка – Витольд имеет серьезные проблемы с сердцем, стоит в очереди на пересадку и, случись что, малыш и вовсе может остаться без попечения.

Ребенка и отца искали несколько месяцев. «Комсомолка» перед Новым годом снова общалась с мамой пропавшего мальчика, которая все это время жила в тревоге, надеясь «узнать хоть что-то».

И вот случилось настоящее рождественское чудо! Их нашли в Анапе, сообщил newgrodno.by. Пропавший Михаэль уже 10 января сможет обнять маму, по которой сильно соскучился за прошедшие 2,5 месяца. Воссоединение семьи произойдет в Крыму. С отцом будут разбираться правоохранители.

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