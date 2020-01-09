2020-01-09T20:42:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минском районе мужчина избил односельчанина, а утром обнаружил во дворе его труп

Между ними на почве алкоголя возникла ссора
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчины подрались, после чего один из них умер. Фото: СК.Мужчины подрались, после чего один из них умер. Фото: СК.
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Трагедия произошла на днях в одной из деревень Минского района. После алкогольного застолья сельчанин обнаружил во дворе труп гостя. Как это случилось, выясняют следователи? Пресс-служба Следственного Комитета в официальном аккаунте в Telegram сообщила некоторые подробности происшествия.

В деревне Латыговке, что в Минском районе, 7 января за столом собрались двое односельчан – 34- и 42-летний мужчины. «Отмечали» в доме сожительницы старшего из них. На почве алкоголя хозяин набросился на гостя с кулаками, ударил несколько раз по голове, а затем вытолкал на улицу. Утром в среду, 8 января, во дворе нашли труп сельчанина.

– Сейчас выясняются подробности произошедшего. Осмотрено место происшествия, тело погибшего отправлено на экспертизу. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Правовая оценка действиям фигуранта будет дана после окончания расследования, – пояснили в пресс-службе СК.

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