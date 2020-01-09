2020-01-09T21:13:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Выпил пива с пассажирами»: В Бресте поймали таксиста с 3,4 промилле

Против нарушителя составили несколько протоколов [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Сотрудники ГАИ заметили вилявшую по сторонам такси и остановили водителя. Фото: pixabay.com.Сотрудники ГАИ заметили вилявшую по сторонам такси и остановили водителя. Фото: pixabay.com.
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Сотрудники Госавтоинспекции ночью со среды на четверг в Бресте задержали пьяного таксиста. Об этом пресс-служба МВД проинформировала в официальном аккаунте в Telegram.

Патрулируя брестские улицы гаишники около 04.00 часов на проспекте Машерова заметили вилявшее из стороны в сторону авто городского такси. Водитель «Фольксваген Поло» скрываться от правоохранителей не стал и остановился по требованию инспектора.

– По внешним признакам госавтоинспектор заподозрил, что водитель такси находится в состоянии алкогольного опьянения. Правда, изначально он убеждал инспекторов, что медосвидетельствование «ничего не покажет». В то же время он признался, что примерно в 03.00 часа выпил пива вместе с пассажирами, которые его угостили, – рассказали в пресс-службе.

В Брестском областном наркодиспансера подтвердились подозрения сотрудников ГАИ. В выдыхаемом нарушителем воздухе установлено 3,4 промилле.

Против таксиста составлено несколько административных протоколов, в том числе за «пьяное вождение».

Пьяного таксиста задержали в Бресте.

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