«Выпил пива с пассажирами»: В Бресте поймали таксиста с 3,4 промилле
Сотрудники Госавтоинспекции ночью со среды на четверг в Бресте задержали пьяного таксиста. Об этом пресс-служба МВД проинформировала в официальном аккаунте в Telegram.
Патрулируя брестские улицы гаишники около 04.00 часов на проспекте Машерова заметили вилявшее из стороны в сторону авто городского такси. Водитель «Фольксваген Поло» скрываться от правоохранителей не стал и остановился по требованию инспектора.
– По внешним признакам госавтоинспектор заподозрил, что водитель такси находится в состоянии алкогольного опьянения. Правда, изначально он убеждал инспекторов, что медосвидетельствование «ничего не покажет». В то же время он признался, что примерно в 03.00 часа выпил пива вместе с пассажирами, которые его угостили, – рассказали в пресс-службе.
В Брестском областном наркодиспансера подтвердились подозрения сотрудников ГАИ. В выдыхаемом нарушителем воздухе установлено 3,4 промилле.
Против таксиста составлено несколько административных протоколов, в том числе за «пьяное вождение».
Пьяного таксиста задержали в Бресте.
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