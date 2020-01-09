2020-01-09T21:50:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Гродно охотники застрелили лису и теперь проходят курс лечения от бешенства

Мужчины дотронулись до больного животного, чтобы отвезти на экспертизу в ветсанстанцию
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В деревне из-за бешенства карантин. Фото: pixabay.com.В деревне из-за бешенства карантин. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Гродненском районе из-за бешеной лисы на карантине целая деревня. Об этом сообщил ресурс rgazeta.by со ссылкой на ветврач Гродненской районной ветстанции Ольгу Шестовицкую

ЧП произошло рядом с деревней Горны в начале января. Местные охотники отправились в лес, в какой-то момент собака погналась за лисой. Один из охотников пристрелил «рыжую» и сельчане решили погрузить животное в машину, чтобы отвезти на экспертизу.

– Экспертиза выявила в крови убитого животного вирус бешенства. Поэтому с 4 января на всю деревню наложен карантин, проводятся специальные эпидемиологические мероприятия, идет внеплановый отлов бродячих собак и котов. Охотникам, двум мужчинам, которые имели контакт с зараженным животным, направили на лечении. Им предстоит пройти курс лечебно-профилактических вакцинаций, – пояснила представитель райветстанции.

В ветеринарной службе напомнили, что вакцинировать от бешенства домашних животных владельцы обязаны по законодательству ежегодно. Помните, что бешенство является смертельно опасным неизлечимым заболеванием.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мама пропавшего 6-летнего Михаэля, которого нашли в Анапе спустя 2,5 месяца: "Лечу к сыну!"
Французский турист провел в открытом море 11 часов, пока его не спас Леонардо Ди Каприо. И это не сценарий нового фильма!
Под Гродно охотники застрелили лису и теперь проходят курс лечения от бешенства
«Выпил пива с пассажирами»: В Бресте поймали таксиста с 3,4 промилле
В Минском районе мужчина избил односельчанина, а утром обнаружил во дворе его труп
Это чудо! 6-летнего мальчика, которого в Гродно «выкрал» отец нашли в Анапе
71-летняя пенсионерка на Volkswagen на мосту пересекла двойную сплошную для разворота и в нее влетела маршрутка: есть пострадавшие
На Рождество могилевчане решили пожарить шашлыки на балконе, а соседи позвонили в МЧС
Александр Лукашенко: «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых»
Лукашенко о независимости Беларуси: «Мы идем по тонкому лезвию и шатаемся и влево, и вправо»
Дубль два: на старый Новый год снова будет тепло и с дождями
Михаила Финберга экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
Охотники спасли лебедей, вмерзших в лед, в Пружанском районе
Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото
«Дакар-2020»: Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича после пятого этапа идет на третьем месте
В Беларуси отменили обязательную медсправку при прохождении техосмотра
Видео: как вытаскивали утонувший БелАЗ из карьера под Витебском
В Миорском районе труп несколько дней «сидел» за столом, за которым продолжали возлияния
В Костюковичах на Новый год гость хотел сжечь хозяина дома
В Витебске на стройке нашли ржавые снаряды
Деревенскую банду в Юровичах приговорили к лишению свободы на срок до 25 лет
На пожаре в Докшицах погибла слепая женщина
В Гомеле легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дом
Литовцы сняли на видео забавные игры семьи рысей на белорусской границе
В консульстве Украины в Бресте открыли книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета в Иране