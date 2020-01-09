Под Гродно охотники застрелили лису и теперь проходят курс лечения от бешенства

Мужчины дотронулись до больного животного, чтобы отвезти на экспертизу в ветсанстанцию

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В Гродненском районе из-за бешеной лисы на карантине целая деревня. Об этом сообщил ресурс rgazeta.by со ссылкой на ветврач Гродненской районной ветстанции Ольгу Шестовицкую

ЧП произошло рядом с деревней Горны в начале января. Местные охотники отправились в лес, в какой-то момент собака погналась за лисой. Один из охотников пристрелил «рыжую» и сельчане решили погрузить животное в машину, чтобы отвезти на экспертизу.

– Экспертиза выявила в крови убитого животного вирус бешенства. Поэтому с 4 января на всю деревню наложен карантин, проводятся специальные эпидемиологические мероприятия, идет внеплановый отлов бродячих собак и котов. Охотникам, двум мужчинам, которые имели контакт с зараженным животным, направили на лечении. Им предстоит пройти курс лечебно-профилактических вакцинаций, – пояснила представитель райветстанции.

В ветеринарной службе напомнили, что вакцинировать от бешенства домашних животных владельцы обязаны по законодательству ежегодно. Помните, что бешенство является смертельно опасным неизлечимым заболеванием.