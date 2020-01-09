2020-01-09T22:25:43+03:00
Политика
КП Беларусь

Французский турист провел в открытом море 11 часов, пока его не спас Леонардо Ди Каприо. И это не сценарий нового фильма!

ЧП произошло в Карибском море
Надежда БУТОВИЧ
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Яхта Ди Каприо единственная отправилась на поиски упавшего с корабля туриста. Фото: The Sun.Яхта Ди Каприо единственная отправилась на поиски упавшего с корабля туриста. Фото: The Sun.
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В канун Нового года в Карибском море произошла история чудесного спасения, одним из героев которой стал актер Леонардо Ди Каприо, сообщил The Sun.

В переделку 29 декабря 2019 года попал турист из Франции. Мужчина отправился в морское путешествие на корабле, но случайно упал за борт. Незадачливого туриста уже отчаялись искать, капитан корабля постоянно отправлял сигнал о помощи другим судам.

Едва ли не единственным судном, которое откликнулось на призыв о помощи оказалась яхта… Леонардо Ди Каприо. В тот день голливудский актер со свой девушкой Камиллой Мароне отправился в плавание к одному из островов Карибского бассейна. Капитан, управлявший яхтой, принял сигнал о бедствии и сказал об этом «шефу». Незадумываясь, Ди Каприо решил отправиться на поиски потерявшегося туриста. К слову, яхта звезды едва ли не единственная участвовала в поисках потерявшегося молодого человека.

Удача улыбнулась и вскоре 24-летнего француза Виктора нашли и подняли на яхту актера. Молодой человек был в шоке, он был сильно измучен и обезвожен. Его накормили, оказали первую помощь. Спасенный был очень благодарен и без конца повторял: «Я умер, если бы не вы!». Еще бы, отметить второй день рождения да еще и на яхте Ди Каприо – это не ли не чудо?!

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