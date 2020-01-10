Названы имена лучших легкоатлетов Беларуси по итогам 2019 года

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Оглашая лауреатов премии, которая, к слову, вручается в шестой раз, председатель Белорусской федерации легкой атлетики, чемпион мира, призер Олимпийских игр и чемпионата Европы Вадим Девятовский отметил, что в этот раз сделать выбор было сложнее всего.

- Очень сильные спортсмены были номинированы, отдать предпочтение кому-то было крайне тяжело, - подчеркнул один из самых титулованных белорусских спортсменов.

Лучшими легкоатлетами ушедшего года среди взрослых спортсменов признаны Татьяна Холодович (метание копья) и Максим Недосеков (прыжки в высоту), который также стал лучшим в аналогичной номинации среди молодежи.

Как пишет БелТА, глава БФЛА Вадим Девятовский обратил внимание и на то, что есть все основания ожидать от белорусских атлетов достойных результатов на летних Олимпийских играх, которые состоятся в Токио в 2020 году.