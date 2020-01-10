2020-01-10T09:46:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Названы имена лучших легкоатлетов Беларуси по итогам 2019 года

Белорусская федерация легкой атлетики вручила лучшим спортсменам страны специально учрежденную премию «Атлетика»
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Лучший легкоатлет 2019 года Максим Недосеков (прыжки в высоту). Фото: БЕЛТАЛучший легкоатлет 2019 года Максим Недосеков (прыжки в высоту). Фото: БЕЛТА
Изменить размер текста:

Оглашая лауреатов премии, которая, к слову, вручается в шестой раз, председатель Белорусской федерации легкой атлетики, чемпион мира, призер Олимпийских игр и чемпионата Европы Вадим Девятовский отметил, что в этот раз сделать выбор было сложнее всего.

- Очень сильные спортсмены были номинированы, отдать предпочтение кому-то было крайне тяжело, - подчеркнул один из самых титулованных белорусских спортсменов.

Лучшими легкоатлетами ушедшего года среди взрослых спортсменов признаны Татьяна Холодович (метание копья) и Максим Недосеков (прыжки в высоту), который также стал лучшим в аналогичной номинации среди молодежи.

Как пишет БелТА, глава БФЛА Вадим Девятовский обратил внимание и на то, что есть все основания ожидать от белорусских атлетов достойных результатов на летних Олимпийских играх, которые состоятся в Токио в 2020 году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гомельчанке пришел долг за коммуналку в доме, который сгорел три года назад
«Дакар-2020». Ведущий экипаж МАЗа сохраняет третье место в общем зачете
«Это было желание обнять и защитить деревья». В Грушевском сквере жители обвязали деревья шарфиками
Женщина из Узды рассказала, что на нее напали и украли сумку – оказалось, сумку она потеряла сама
ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
Александр Лукашено – приглашенным на новогодний вечер: Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы
«Ослепил свет фар». На трассе в Городокском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Погода в Беларуси 13 января: дождь и до 6 градусов тепла
«С улицы начали кричать, что горит квартира». В Гомеле молодой человек спас соседа на пожаре
В Беларуси снова на копейку подорожало топливо
В воскресенье дожди и мокрый снег только на Витебщине, но солнце по всей стране будет показываться лишь ненадолго
Кто видел, как корову таскали за грузовиком на веревке? Позвоните в милицию – она проводит проверку
В Минске пьяный сотрудник СТО угнал авто у своего начальника, забыл включить фары и попался