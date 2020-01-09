2020-01-10T00:35:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Мама пропавшего с отцом 6-летнего Михаэля из Гродно, которого нашли в Анапе спустя 2,5 месяца: «Уже вылетаю к сыну!»

По словам женщины, ее сын найден благодаря усилиям многих людей. Отец ребенка не выходил сам на связь
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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К Михаэлю, который сейчас находится в Анапе, вылетела его мама.К Михаэлю, который сейчас находится в Анапе, вылетела его мама.Фото: из семейного архива
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Радостная новость появилась в четверг, 9 января. Шестилетнего Михаэля из Гродно, который пропал 28 октября со своим отцом, нашли в Анапе! Мама мальчика Людмила не видела сына 2, 5 месяца. "Комсомолка" связалась с Людмилой в четверг вечером. Молодая женщина написала нам, что вылетела к сыну и скоро его увидит.

- Мальчик найден, благодаря усилиям многих людей, в том числе и благотворительных органов, - сообщила "КП" Людмила. И попросила опровергнуть информацию, что отец мальчика сам вышел на связь.

Напомним, когда мальчик пропал, ему было пять лет. 29 декабря Михаэль исполнилось шесть. Свой День Рождения он отметил вдали от матери. Еще в середине декабря мама мальчика рассказывала "Комсомолке", что вообще ничего не знает о местонахождении сына и ее бывшего супруга, который забрал ребенка из детского сада и пропал вместе с ним.

- Меня пугает, что от них нет никаких вестей. У бывшего супруга Витольда тяжелое состояние здоровья: он перенес три инфаркта, сердце увеличено в размерах. Он продолжает стоять в листе ожидания на трансплантацию сердца, - рассказывала Людмила.

Но кажется, что сейчас все будет хорошо. Людмила совсем скоро увидит сына и обнимет его после такого долгого расставания.

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Мама пропавшего с отцом 6-летнего Михаэля из Гродно, которого нашли в Анапе спустя 2,5 месяца: «Уже вылетаю к сыну!»
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