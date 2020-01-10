Премьер-министр Канады заявил, что украинский «Боинг» сбили ракетой с земли

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Премьер-министр Канады на специальной пресс-конференции заявил, что у страны есть доказательства, которые указывают на причастность Ирана к крушению украинского «Боинга»-737 под Тегераном. Джастин Трюдо объявил, что самолет был сбит ракетой «земля-воздух».

- Мы обнаружили новые важные данные о возможных причинах этой смертельной катастрофы, и канадцы должны о них знать. Эти новости несомненно станут еще одним шоком для семей, которые и так страдают. Согласно данным нашей разведки и разведуправлений наших союзников, самолет был сбит иранской ракетой типа «земля-воздух», - сказал Джастин Трюдо.

Как пишет Reuters, канадский премьер-министр не исключает, что это могло произойти непреднамеренно.

Напомним, что раньше разведка Канады сообщила, что основная предварительная версия падения самолета - перегрев одного из двигателей.

Напомним, как мы писали ранее, самолет, на борту которого было 176 человек, разбился 8 января через несколько минут после взлета. В интернете обсуждают странные отверстия на корпусе самолета. На фюзеляже украинского лайнера нашли «следы шрапнели». Между тем уже есть три основные - версии авиакатастрофы.